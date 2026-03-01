Gegründet 1947 Dienstag, 3. März 2026, Nr. 52
Aus: Ausgabe vom 03.03.2026, Seite 2 / Inland
Protest im Görlitzer Park

Julius Schreiner/jW

In Berlin haben Hunderte Anwohnerinnen und Anwohner sowie Aktivisten am Sonntag abend gegen die nächtliche Schließung des mittlerweile umzäunten und nachts von der Polizei bewachten Görlitzer Parks protestiert.

