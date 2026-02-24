Tanker-Kapitän von russischer Schattenflotte droht Haft

REUTERS/Stephane Mahe Ein Meisterwerk menschlicher Ingenieurskunst: Der Tanker »Boracay« (2.10.2025)

Brest. In Frankreich hat der Prozess gegen den Kapitän des vor fünf Monaten festgesetzten Öltankers »Boracay« begonnen, der der russischen Schattenflotte angehören soll. Die Staatsanwaltschaft habe vor Gericht ein Jahr Haft und 150.000 Euro Geldstrafe für den chinesischen Kapitän gefordert, berichtete die Zeitung Ouest France. Dem Kapitän wird vorgeworfen, Befehle nicht befolgt zu haben, als französische Soldaten den Tanker vor der bretonischen Küste aufbrachten. Der Angeklagte, der auf See unterwegs ist, erschien nicht selbst vor Gericht, sondern ließ sich von einem Anwalt vertreten. Dieser erklärte, das französische Gericht sei nicht zuständig, da die Marine den Tanker in internationalen Gewässern aufgebracht habe. Dort sei der Kapitän allein den Anweisungen seines Reeders verpflichtet, von einem Missachten französischer Anordnungen könne keine Rede sein. Das Urteil soll am 30. März gesprochen werden. (dpa/jW)