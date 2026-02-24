Slowakei stoppt Stromlieferungen an Ukraine

Alex Brandon/Pool via REUTERS Robert Fico, Ministerpräsident der Slowakei, in Bratislava (15.2.2026)

Bratislava. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat am Montag angewiesen, die slowakischen Notstromlieferungen an die Ukraine einzustellen. Diese »erste reziproke Maßnahme« sei erforderlich, da weiterhin kein russisches Erdöl über die Pipeline Druschba durch die Ukraine in die Slowakei fließe, teilte Fico in einem Video auf Facebook mit. Er habe den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj um ein dringendes Telefonat gebeten, dieser letzteres aber bis Mittwoch aufgeschoben. Der Lieferstopp werde »sofort zurückgenommen«, sobald das schwarze Gold wieder fließe. Nach ukrainischen Angaben ist die Druschba-Pipeline durch russische Bomben zerstört worden. Ungarn und die Slowakei beschuldigen die ukrainische Führung hingegen, die Wiederaufnahme der Lieferungen absichtlich zu verhindern. (dpa/jW)