Gibraltar: Grenze zu Spanien fällt

Madrid. Die Bürgermeister der an Gibraltar angrenzenden spanischen Gemeinden La Línea de la Concepción, Algeciras, San Roque und Los Barrios waren am Freitag nach Madrid bestellt. Dort wollte Außenminister José Manuel Albares sie zehn Jahre nach dem »Brexit« über eine »historische Einigung« mit London über die britische Exklave in ihrer Nachbarschaft informieren. Das Abkommen soll Mitte Juni offiziell unterzeichnet werden und vorsehen, dass alle Grenzzäune abgebaut werden und Kontrollen zwischen Spanien und dem britischen Gibraltar künftig entfallen sollen. Statt dessen sind Stichproben vorgesehen, ähnlich wie im Schengen-Raum. Am Donnerstag hatten die Bürgermeister das Außenministerium in offiziellen Stellungnahmen kritisiert. Sie bemängelten, dass ihnen ein zentrales Dokument über die künftige Handhabung des Grenzverkehrs lediglich auf englisch übermittelt worden sei. Das werfe Fragen zur Transparenz und zur Einbindung der betroffenen Kommunen auf. (cn)