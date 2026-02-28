Gibraltar: Grenze zu Spanien fällt
Madrid. Die Bürgermeister der an Gibraltar angrenzenden spanischen Gemeinden La Línea de la Concepción, Algeciras, San Roque und Los Barrios waren am Freitag nach Madrid bestellt. Dort wollte Außenminister José Manuel Albares sie zehn Jahre nach dem »Brexit« über eine »historische Einigung« mit London über die britische Exklave in ihrer Nachbarschaft informieren. Das Abkommen soll Mitte Juni offiziell unterzeichnet werden und vorsehen, dass alle Grenzzäune abgebaut werden und Kontrollen zwischen Spanien und dem britischen Gibraltar künftig entfallen sollen. Statt dessen sind Stichproben vorgesehen, ähnlich wie im Schengen-Raum. Am Donnerstag hatten die Bürgermeister das Außenministerium in offiziellen Stellungnahmen kritisiert. Sie bemängelten, dass ihnen ein zentrales Dokument über die künftige Handhabung des Grenzverkehrs lediglich auf englisch übermittelt worden sei. Das werfe Fragen zur Transparenz und zur Einbindung der betroffenen Kommunen auf. (cn)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Flugzeugträger erreicht Israelvom 28.02.2026
-
Ohne Kommentarvom 28.02.2026
-
Wie wird das Streikrecht durch Milei beschnitten?vom 28.02.2026
-
Ein Ort für allevom 28.02.2026
-
Repression gegen linksvom 28.02.2026
-
Quittung für Labourvom 28.02.2026
-
Der nächste Kriegvom 28.02.2026