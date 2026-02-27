Iran: Neuer Vorschlag für Atomvertrag

Genf. Die USA und der Iran haben ihre Atomverhandlungen in Genf am Donnerstag nach rund drei Stunden unterbrochen. Die Delegationen kämen nun jeweils zu eigenen Beratungen zusammen, berichtete die Agentur Tasnim. Am Mittwoch hatte Teheran einen Entwurf für ein neues Atomabkommen mit Washington vorgelegt, das einen Verzicht auf Nuklearbewaffnung beinhaltet. Allerdings ist dies nicht der einzige Punkt, bei dem die USA Iran zu Zugeständnissen zwingen wollen. (dpa/jW)