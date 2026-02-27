Spanien: Putschist von 1981 verstorben

Madrid. Der Anführer des gescheiterten Militärputsches von 1981 in Spanien, Antonio Tejero, ist tot. Der ehemalige Oberstleutnant der Guardia Civil starb am Mittwoch im Alter von 93 Jahren, wie seine Anwaltskanzlei mitteilte. Seltsamer Zufall: Sein Tod fällt auf denselben Tag, an dem die Regierung in Madrid geheime Dokumente zu dem Umsturzversuch freigab. Tejero war am 23. Februar 1981 mit gezückter Waffe in das Parlament eingedrungen, um eine Rückkehr zum Faschismus zu erzwingen. Für den Putschversuch wurde Tejero zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt. König Juan Carlos inszenierte sich dagegen damals als Retter der jungen spanischen Demokratie. Die am Mittwoch veröffentlichten Dokumente sollen diese Darstellung stützen. Spaniens Vereinigte Linke (IU) sprach von einem »Täuschungsmanöver«, mit dem der mittlerweile zurückgetretene Monarch »reingewaschen« werden soll, wie der Independiente am Donnerstag berichtete. (Reuters/jW)