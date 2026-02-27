Kenia: KP-Chef verschleppt und inhaftiert

Nairobi. Booker Ngesa Omole, Generalsekretär der Communist Party Marxist – Kenya (CPM-K), ist in der Nacht auf Dienstag in der Stadt Isiolo von der kenianischen Polizei verschleppt worden. Nach Parteiangaben sei Omole schwer misshandelt worden – ein Zahn wurde ihm gebrochen, ein Finger mit einem Messer verletzt. Über Nacht sei er zwischen mehreren Orten hin- und hertransportiert worden, bevor er schließlich in die Mlolongo-Polizeistation in Nairobi gebracht wurde – eine Einrichtung, die immer wieder mit extralegalen Entführungen und Tötungen in Verbindung gebracht wird. Anwälte, Parteimitglieder und Familienangehörige wurden bislang nicht zu ihm vorgelassen. Anklagepunkte sind nicht bekannt. Die CPM-K fordert seine sofortige Freilassung sowie medizinische Versorgung und rechtlichen Beistand. Es ist nicht das erste Mal, dass Omole Ziel staatlicher Gewalt geworden ist – Anfang 2025 hat er in seinem Zuhause einen Mordanschlag überlebt.