Größte NATO-Übung 2026 an der Ostsee
Putlos/Berlin. An der deutschen Ostseeküste übt die NATO ein Landungsmanöver mit Bündnispartnern. Dazu werden Soldaten, Waffen und Material am Mittwoch nach einer Seepassage über den Truppenübungsplatz Putlos in Schleswig-Holstein an Land gebracht. An der amphibischen Anlandung allein sind nach NATO-Angaben 15 Schiffe mit 2.600 Soldaten beteiligt. Das laufende Manöver »Steadfast Dart 2026« wird als größte NATO-Übung in diesem Jahr bezeichnet und tritt damit in die Hauptphase.
Verteidigungsminister Boris Pistorius wird das Manöver zusammen mit dem deutschen NATO-General Ingo Gerhartz beobachten. Gerhartz hat im niederländischen Brunssum das Kommando über das operative Hauptquartier (»Allied Joint Force Command«). Das operative Hauptquartier führt auch die Übung mit insgesamt rund 10.000 Soldaten, mehr als 1.500 Fahrzeugen und 17 Schiffen aus 13 Nationen. Die größten Beteiligungen kommen aus südeuropäischen Ländern wie Italien, Spanien und Griechenland sowie der Türkei. (dpa/jW)
