Gegründet 1947 Sa. / So., 21. / 22. Februar 2026, Nr. 44
Aus: Ausgabe vom 21.02.2026, Seite 14 / Feuilleton
Events

Veranstaltungen

»Wenn das Imperium von Frieden spricht«. Antiimperialistische Lieder von Nicolás Miquea, bekannt durch seine Auftritte bei verschiedenen Veranstaltungen der jungen Welt. Sonnabend, 21.2., 18.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Café Madame, Mehringplatz 10, Berlin

»Betriebsratswahl bei Tesla in Grünheide«. Gesprächsrunden. Bei der anstehenden Betriebsratswahl kämpfen die »IG Metall - Tesla Workers« für eine Mehrheit im Betriebsrat. Darüber sprechen wir mit Jannes Bojert, Leiter des Tesla-Projekts der IG Metall, und anderen. Montag, 23.2., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, Berlin.

»Hände weg von Venezuela«. Vortrag mit Diskussion. Günter Pohl, Lateinamerikaexperte der DKP, spricht über Angriff und Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro und seiner Frau. Montag, 23.2., 19 Uhr. Ort: Salon Goethe, Goethestr 62, Krefeld. Veranstalter: DKP, SDAJ Krefeld

