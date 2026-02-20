Versandhändler Otto streicht Hunderte Stellen
Hamburg. Der Onlineversandhändler Otto plant, knapp 460 Vollzeitstellen zu vernichten, vor allem am Standort Hamburg. Größere Veränderungen seien im Marketing, im Controlling sowie in den Techbereichen vorgesehen, teilte das Unternehmen auf Anfrage laut dpa-Bericht vom Mittwoch abend mit. Die Entscheidung sei »das Ergebnis mehrmonatiger, konstruktiver Verhandlungen mit dem Otto-Betriebsrat«. Die jährliche Kostenbasis solle bis zum Geschäftsjahr 2027/28 um 110 Millionen Euro auf dann 500 Millionen Euro gedrückt werden. Für Betroffene solle es Altersteilzeitangebote und Aufhebungsangebote geben. Ein Wechsel in eine Transfergesellschaft sei möglich. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
