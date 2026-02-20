Stromkonzerne haben mehr Marktmacht
Bonn. Die Marktmacht der führenden Stromerzeuger ist laut einem Bericht des Bundeskartellamts deutlich gestiegen. Als Ursache nannte die Aufsichtsbehörde am Donnerstag in Bonn insbesondere den »deutlichen Rückgang der am Markt einsetzbaren steuerbaren Erzeugungskapazitäten«. Die verbleibenden Kraftwerke würden »häufiger unverzichtbar für die Deckung der Nachfrage«, erklärte Kartellamtschef Andreas Mundt. Für eine »marktbeherrschende Stellung« eines Erzeugers spreche, wenn der Anteil von unverzichtbaren Stunden eine Schwelle von fünf Prozent der Jahresstunden überschreitet. RWE liege »deutlich« darüber, Leag ebenfalls. EnBW liege knapp unter der Schwelle. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Wie weit sind Sie von einer Einigung entfernt?vom 20.02.2026
-
Ohne Kommentarvom 20.02.2026
-
Linke als Schreckgespenstvom 20.02.2026
-
Nord-Stream-Sage wird weitergesponnenvom 20.02.2026
-
Systemrelevantes Herbizidvom 20.02.2026
-
Union Busting bei Reinoldus – selbst in der Insolvenzvom 20.02.2026
-
Wie viele Firmen würden wirklich pleite gehen?vom 20.02.2026