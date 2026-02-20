Irak: Bundeswehr zieht Soldaten ab
Irak. Die BRD zieht weitere Soldaten aus dem Nordirak ab, berichtete der Spiegel am Donnerstag. Aufgrund der Sorgen um einen US-Angriff gegen Teheran hat die Bundeswehr erneut eine zweistellige Zahl Soldaten, die sich im Rahmen der NATO-Mission zum Aufbau der irakischen Armee im Land befinden, auf einen Luftwaffenstützpunkt im benachbarten Jordanien verlegt. In einem vertraulichen Lagebericht der Bundeswehr heißt es dem Spiegel zufolge, dass durch die gemeinsame Nutzung von Stützpunkten mit US-Streitkräften eine »mittelbare Gefährdung« für Truppen der Bundeswehr bei einem möglichen US-Angriff gegen den Iran bestehe. (jW)
