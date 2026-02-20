Gegründet 1947 Freitag, 20. Februar 2026, Nr. 43
Aus: Ausgabe vom 20.02.2026, Seite 4 / Inland

Irak: Bundeswehr zieht Soldaten ab

Irak. Die BRD zieht weitere Soldaten aus dem Nordirak ab, berichtete der Spiegel am Donnerstag. Aufgrund der Sorgen um einen US-Angriff gegen Teheran hat die Bundeswehr erneut eine zweistellige Zahl Soldaten, die sich im Rahmen der NATO-Mission zum Aufbau der irakischen Armee im Land befinden, auf einen Luftwaffenstützpunkt im benachbarten Jordanien verlegt. In einem vertraulichen Lagebericht der Bundeswehr heißt es dem Spiegel zufolge, dass durch die gemeinsame Nutzung von Stützpunkten mit US-Streitkräften eine »mittelbare Gefährdung« für Truppen der Bundeswehr bei einem möglichen US-Angriff gegen den Iran bestehe. (jW)

