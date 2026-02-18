IG Metall zeigt Tesla-Geschäftsführer an

Frankfurt am Main. Die IG Metall hat Tesla-Geschäftsführer André Thierig wegen übler Nachrede angezeigt. Das gab die Gewerkschaft am Dienstag bekannt. Zugleich beantragte sie beim Arbeitsgericht Frankfurt/Oder eine einstweilige Verfügung, um Thierig die Verbreitung falscher Behauptungen zu untersagen. Sie reagierte damit auf Beschuldigungen des Tesla-Geschäftsführers gegen einen IG-Metall-Beschäftigten. Darüber hinaus bereite die IG Metall eine Klage wegen Union Busting vor, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme der Gewerkschaft. (jW)