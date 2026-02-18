Gegründet 1947 Mittwoch, 18. Februar 2026, Nr. 41
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 18.02.2026, Seite 4 / Inland

Pilotengewerkschaft will streiken

Frankfurt am Main. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat die Tarifverhandlungen mit der Lufthansa-Tochter Cityline für gescheitert erklärt und will nun über mögliche Streiks abstimmen lassen. Die VC-Tarifkommission habe die Einleitung einer Urabstimmung beantragt, eine Entscheidung werde noch in dieser Woche erwartet, teilte die VC am Dienstag mit. Die Verhandlungen waren demnach im August 2025 gestartet; noch immer liege kein Angebot vor. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

