Aus: Ausgabe vom 18.02.2026, Seite 4 / Inland
Pilotengewerkschaft will streiken
Frankfurt am Main. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat die Tarifverhandlungen mit der Lufthansa-Tochter Cityline für gescheitert erklärt und will nun über mögliche Streiks abstimmen lassen. Die VC-Tarifkommission habe die Einleitung einer Urabstimmung beantragt, eine Entscheidung werde noch in dieser Woche erwartet, teilte die VC am Dienstag mit. Die Verhandlungen waren demnach im August 2025 gestartet; noch immer liege kein Angebot vor. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
