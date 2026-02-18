Gegründet 1947 Mittwoch, 18. Februar 2026, Nr. 41
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 18.02.2026, Seite 4 / Inland

Urteil: Mietpreisbremse grundrechtskonform

Karlsruhe. Die Mietpreisbremse verletzt keine Grundrechte von Vermietern. Das hat das Bundesverfassungsgericht in einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss entschieden. Die Verfassungsbeschwerde einer Berliner Wohnungsfirma hatte damit keinen Erfolg. Sie war von ihren Mietern erfolgreich auf die Rückzahlung von zu viel gezahlter Miete verklagt worden. Das hatte der Bundesgerichtshof 2024 bestätigt. Daraufhin wandte sich die Firma an das Verfassungsgericht. Konkret ging es in dem Fall um die Verlängerung der Regelung zur Mietpreisbremse im Jahr 2020 – im Sommer 2025 wurde eine weitere Verlängerung bis Ende 2029 beschlossen. Mit der Regelung werden in Gebieten mit »angespanntem Wohnungsmarkt« die Kosten bei Neu- oder Wiedervermietungen gedeckelt. Ausnahmen gelten unter anderem für Neubauten und nach einer Modernisierung der Wohnung. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.