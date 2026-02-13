Schriftsteller Cees Noteboom im Alter von 92 Jahren gestorben

Frank Rumpenhorst/dpa

Amsterdam. Der niederländische Schriftsteller Cees Noteboom ist tot. Der Autor, der unter anderem mit dem Roman »Die folgende Geschichte« Weltruhm erlangte, starb im Alter von 92 Jahren, wie sein Verlag De Bezige Bij am Mittwoch unter Berufung auf Notebooms Witwe Simone Sassen im Onlinedienst Instagram mitteilte. Der Schriftsteller starb demnach »auf seiner geliebten Insel Menorca«.

Der 1933 in Den Haag geborene Noteboom galt als Jahrhundert-Zeitzeuge und als einer der wichtigsten Autoren der Nachkriegszeit. Sein Werk wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Es umfasst neben Romanen und Erzählungen auch Reisereportagen und Lyrik.

Zu Notebooms bekanntesten Romanen gehören »Rituale« und »Die folgende Geschichte« und »Allerseelen«, die auch in Deutschland eine breite Leserschaft fanden. In den 1990er Jahren wurde der Name des Niederländers auch immer wieder als Favorit für den Literaturnobelpreis gehandelt. (AFP/jW)