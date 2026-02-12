Peskow: Keine Vertreter Russlands bei erstem Treffen von »Friedensrat«

Ulf Mauder/dpa Der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow (St. Petersburg, 19.6.2025)

Moskau. Russische Vertreter planen nicht, an der für den 19. Februar geplanten ersten Sitzung von Donald Trumps »Friedensrat« teilzunehmen, erklärte laut TASS Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch.

Niemand aus dem Kreml plane, daran teilzunehmen, sagte er demnach in einem Interview mit RTVI. »Das Thema des Vorstands wird noch vom [russischen] Außenministerium untersucht.«

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte am Mittwoch bei einer Rede in der Duma, dass Moskau derzeit seine Position in Bezug auf den »Friedensrat« formuliere und auch beobachte, »wie vorsichtig viele Länder im Westen und im Osten, einschließlich ständiger Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, auf diese Idee reagiert haben«. (jW)