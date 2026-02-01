Autoversicherer haben erneut Preise erhöht

Heidelberg. 2025 haben Autoversicherer erneut ihre Preise erhöht. 60 Prozent aller Teilnehmer einer repräsentativen Befragung haben laut dem Vergleichsportal Verifox angegeben, dass die Kosten für Haftpflicht sowie Voll- und Teilkasko gestiegen seien. Rund ein Fünftel berichtete demnach von versteckten Preiserhöhungen, die trotz ausgebliebener Unfälle oder Schäden zu Buche geschlagen haben. Viele Kfz-Versicherer hatten bereits 2023 und 2024 die Preise stark erhöht und sich dabei auf steigende Reparaturkosten berufen. (dpa/jW)