Gegründet 1947 Montag, 16. Februar 2026, Nr. 39
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 16.02.2026, Seite 4 / Inland

Autoversicherer haben erneut Preise erhöht

Heidelberg. 2025 haben Autoversicherer erneut ihre Preise erhöht. 60 Prozent aller Teilnehmer einer repräsentativen Befragung haben laut dem Vergleichsportal Verifox angegeben, dass die Kosten für Haftpflicht sowie Voll- und Teilkasko gestiegen seien. Rund ein Fünftel berichtete demnach von versteckten Preiserhöhungen, die trotz ausgebliebener Unfälle oder Schäden zu Buche geschlagen haben. Viele Kfz-Versicherer hatten bereits 2023 und 2024 die Preise stark erhöht und sich dabei auf steigende Reparaturkosten berufen. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.