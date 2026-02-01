Dresden: Protest gegen Neonaziaufmarsch

Dresden. Mindestens 2.000 Nazigegner haben am Sonnabend in Dresden gegen den Aufmarsch von rund 3.000 Neonazis zum Jahrestag der Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg protestiert. Bereits am Vormittag begann der Gegenprotest mit drei Demonstrationszügen, die zur zentralen Kundgebung im Stadtzentrum führten. Weitere Versammlungen bildeten sich entlang der Strecke des rechten »Trauermarschs«, der am Nachmittag etwa anderthalb Stunden durch die Innenstadt zog. Die rechte Abschlusskundgebung wurde ebenfalls von lautstarkem Protest begleitet. Gegendemonstranten, die versuchten, vorab die Strecke mit Sitzblockaden zu blockieren, wurden von der Polizei unter anderem mit Pfefferspray angegriffen. Wie viele Antifaschisten dabei verletzt wurden, ist bislang nicht bekannt. (dpa/jW)