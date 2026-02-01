Gegründet 1947 Montag, 16. Februar 2026, Nr. 39
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 16.02.2026, Seite 2 / Feuilleton
Bräuche

Ohne Kommentar

2_BM.JPG
REUTERS/Jorge Silva

Richtig gute Laune: Karneval in São Paulo (Brasilien, 14.2.2026)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton