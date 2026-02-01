»Freiheit für die politischen Gefangenen in den USA!« Mahnwache für Mumia Abu-Jamal und alle anderen Langzeitgefangenen. Sofortige Freilassung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und seiner Ehefrau. Nieder mit der Wirtschaftsblockade gegen Kuba. Dienstag, 17.2., 18. Uhr. Ort: US-Konsulat, Gießener Str. 30, Frankfurt am Main. Veranstalter: Dritte-Welt-Haus Frankfurt am Main

»Ein Walter-Womacka-Filmabend zum 100. Geburtstag«. Dokumentarfilme über das Wirken des 2010 verstorbenen weltberühmten Malers und Kunstlehrers aus der DDR. Mittwoch, 18.2., 18 Uhr. Ort und Veranstalter: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, Berlin

»Gegen die Kriegs- und Werbeveranstaltung der SPD Hamburg«. Kundgebung. Die staatstragende Kriegspartei SPD mobilisiert im Gymnasium Rahlstedt Jugendliche für den Krieg gegen Russland. Dort spricht SPD-Bundestagsabgeordneter Oberstleutnant Falko Droßmann. Mittwoch, 18.2., 19 Uhr. Ort: Gymnasium Rahlstedt, Scharbeutzer Str. 36, Hamburg. Veranstalter: Naturfreunde Frieden Hamburg