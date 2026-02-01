»Protokolle der Sprachlosigkeit«. Theater. Was hat der 4. April 2006, an dem Mehmet Kubaşık in seinem Kiosk in Dortmund vom NSU erschossen wurde, mit unserer gegenwärtigen Gesellschaft zu tun? Im Stück geht es um die Familie Kubaşık, die von Mehmets Tod an bis 2011, als der NSU aufflog, in Angst lebte. Donnerstag, 12.2., 19 Uhr. Ort: Dietrich-Keuning-Haus, Leopoldstr. 50–58, Dortmund. Veranstalter: »HER.Story Kollektiv« u. a.

»Verständigung statt Aufrüstung und Krieg«. Vortrag mit Sevim Dagdelen. Freitag, 13.2., 19 Uhr. Ort: Hotel Moosburger Hof, Moosburger Str. 2, München. Veranstalter: »Freundschaft mit Valjevo«

»24. Internationale Münchner Friedenskonferenz«. Es gibt zwei Abendveranstaltungen, zwei parallele Workshops am Sonnabend vormittag und eine Sonntagsmatinee. Infos unter: friedenskonferenz.info. Freitag, 13.2., 19 Uhr, bis Sonntag, 15.2., 14 Uhr. Ort: Salesianum, Wolfgangsplatz 11, München

»Anti-Siko-Demonstration: Stoppen wir den Rüstungswahnsinn!« Auftakt Sonnabend, 13 Uhr. Ort: Stachus, München. Veranstalter: »Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz«