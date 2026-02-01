Gegründet 1947 Mittwoch, 11. Februar 2026, Nr. 35
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 11.02.2026, Seite 14 / Feuilleton
Events

Veranstaltungen

»Protokolle der Sprachlosigkeit«. Theater. Was hat der 4. April 2006, an dem Mehmet Kubaşık in seinem Kiosk in Dortmund vom NSU erschossen wurde, mit unserer gegenwärtigen Gesellschaft zu tun? Im Stück geht es um die Familie Kubaşık, die von Mehmets Tod an bis 2011, als der NSU aufflog, in Angst lebte. Donnerstag, 12.2., 19 Uhr. Ort: Dietrich-Keuning-Haus, Leopoldstr. 50–58, Dortmund. Veranstalter: »HER.Story Kollektiv« u. a.

»Verständigung statt Aufrüstung und Krieg«. Vortrag mit Sevim Dagdelen. Freitag, 13.2., 19 Uhr. Ort: Hotel Moosburger Hof, Moosburger Str. 2, München. Veranstalter: »Freundschaft mit Valjevo«

»24. Internationale Münchner Friedenskonferenz«. Es gibt zwei Abendveranstaltungen, zwei parallele Workshops am Sonnabend vormittag und eine Sonntagsmatinee. Infos unter: friedenskonferenz.info. Freitag, 13.2., 19 Uhr, bis Sonntag, 15.2., 14 Uhr. Ort: Salesianum, Wolfgangsplatz 11, München

»Anti-Siko-Demonstration: Stoppen wir den Rüstungswahnsinn!« Auftakt Sonnabend, 13 Uhr. Ort: Stachus, München. Veranstalter: »Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz«

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.