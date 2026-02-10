SWR Presse/Bildkommunikation Jagen oder nicht: Raben

Ja!-poleon

Es gibt schlimmere Exile als Elba: Allein die Wasserkante Spiaggia di Capo Bianco der Eilandkapitale Portoferraio lässt die Sinne übergehen. Im Anschluss: »Sizilien. Italiens Sonneninsel im Mittelmeer«. BRD 2021.

Insel Elba. Grüne Oase und Meer. 3sat, 15.30 Uhr

Im Brennglas

Nach Deutschland gekommen, in einen Staat, der sich vorgenommen hat, in Braindrain und Regime-Changes zu investieren, statt ins eigene Gesundheitssystem, dürfen etwa 50.000 ausländische Ärztinnen und Ärzte jene Lücken stopfen, die hier willentlich ins Praxennetz gerissen wurden. Das lohnt sich, denn als Dank erfährt man zunehmende Fremdenfeindlichkeit von Land und Leuten. BRD 2026.

Re: Ausländische Ärzte retten deutsche Provinzkliniken. Arte, 19.40 Uhr

Chinesischer Wiederaufstieg

1912 ausgerufen, wurde die Republik China von fortgesetztem Kolonialismus und konkurrierenden Warlords zerrüttet. 1937 marschierte der japanische Imperialismus ein. 1949 siegte die Revolution und »Die Rote Sonne« (im Anschluss) stieg über dem Land der Mitte auf. Ab 22.15 Uhr auf Arte: »Chinas Kriegsarbeiter an der Westfront« – wie 140.000 chinesische Soldaten für die Briten in den Ersten Weltkrieg zogen. Danach: »Machtkampf im Pazifik. Ein Südseeparadies im Visier der Supermächte«. Frankreich 2025.

China. Wie eine Nation entstand: Die blaue Sonne. Arte, 20.15 Uhr

Wie der Bart gehärtet wurde

Der eine soll, die andere will: Bart kommt auf eine Militärakademie und die disziplingeile Lisa tut es ihm freiwillig nach. Problem nur: Die Truppe ist für enthirnte Risikopatienten besser geeignet als für sie. USA 1997.

Die Simpsons. Lisas geheimer Krieg. Pro sieben Maxx, 20.40 Uhr

ICE ohne Eis

Wenn die Übergeschnappten noch mehr überschnappen: Eine texanische Bürgerwehr nimmt sich die Freiheit und verlängert den gesetzlosen Feiertag, um das Land of the Free ausländerfrei zu machen. USA 2021.

The Forever Purge. Nitro, 22.30 Uhr

Fällt er in den Graben

Die eventuelle Gefährlichkeit von Raben für Nutztiere ist ein Streitthema: Landwirtinnen und Landwirte sagen, dass die Vögel regelmäßig Lämmer und Kälber anfallen und deswegen gejagt werden müssen. Tierschutzaktive weisen wiederum darauf hin, dass der Corvus corax ein Aasfresser ist. BRD 2026.

Gefährliche Raben. Schützen oder abschießen? Das Erste, 22.50 Uhr

Ewiger Schnee

Y-ste Bescheid: Der Kokainkonsum hat Tradition. Trump ist bereits informiert. BRD 2026.

Y-History. 100 Jahre auf Koks. Das Erste, 23.35 Uhr