Nachschlag: Latino Pride
Onkel Donald gefiel es gar nicht, wie Uncle Sam auf der American-Football-Weltbühne repräsentiert wurde. Auf »Truth Social« erregte sich Trump so künstlich und nervös, wie es nach mehreren Litern Cola light im Leib nur konsequent ist, über die Super-Bowl-Halbzeitsause. Diese »Show« sei eine regelrechte Watschn ins Gesicht der Nation gewesen. Trotz des besten Aktienmarktes aller Zeiten. Sprechsänger Bad Bunny trat in einer künstlich arrangierten Zuckerrohrplantage zwischen als Arbeitern verkleideten Tänzern auf. Den Regeln der kontemporären Latinoästhetik gemäß wurde viel getwerkt. Twerken heißt, sich seines dicken Hinterns bewusst zu sein und ihn stolz beim Bürzeltanz zu schütteln. Lady Gaga sang zwei Minuten auf englisch. Dann kam noch der schwule Ricky Martin hinzu und setzte konsequent auf spanisch fort, was Bad Bunny begonnen hatte: Latino Pride. Zum Schluss wurde mit ganz viel Flaggengeschüttel erwähnt, dass es zwei amerikanische Kontinente gibt, inklusive Mexiko, Kanada, Kuba, Venezuela und Puerto Rico. (max)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Welche Träume blieben unzerstört?vom 10.02.2026
-
Geschenkte Zeitvom 10.02.2026
-
Beim Schärfen des Stachelsvom 10.02.2026
-
Die Frohe Botschaftvom 10.02.2026
-
Vorschlagvom 10.02.2026
-
Ja, geht denn der Joint niemals aus?vom 10.02.2026