Nachschlag: Politik

ZDF/Phil Bray Harvey Milk (Sean Penn) mit Megaphon auf dem Weg in den Stadtrat von San Francisco

Harvey Milk war der erste bekennend homosexuelle Politiker in den USA. 1977 wurde er nach zwei gescheiterten Kandidaturen im dritten Anlauf in San Francisco zum »District Supervisor«, zum unabhängigen Abgeordneten des Stadtrats, gewählt. Diese politische Karriere währte nur kurz. Am 27. November 1978, wenige Monate nach seiner Amtseinführung, wurde er von einem anderen Stadtrat, dem populistischen Konservativen Dan White, erschossen. Der war kurz zuvor von seinem Amt zurückgetreten, bat aber den Bürgermeister George Moscone um eine Unterredung wegen einer möglichen Wiedereinsetzung, die dieser ablehnte. White erschoss daraufhin zunächst Moscone und dann Milk noch direkt im Rathaus. In Gus Van Sants Biopic wiederum erscheint jedes Ereignis, von kommunalpolitisch bis privat, so als könne es gar nicht anders stattfinden als im Schatten einer bevorstehenden Katastrophe (etwa wenn ein langjähriger Lebensgefährte von Milk sich wegen seiner Vernachlässigung zugunsten der Politik erhängt). Politik, Liebesleben und Desaster: untrennbar. (aha)