»A SINGLE DAY«. Antikriegsdokumentation. Ein junger US-Soldat stellt sich in My Lai gegen die eigenen Leute, nachdem er sieht, was sie anrichten. Ein wichtiger Beitrag zur aktuellen Wehrpflichtdebatte. Regie: Christoph Felder. Mittwoch, 11.2., 20 Uhr. Ort und Veranstalter: Kino Babylon, Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin

»›Zeitenwende‹ oder Kriegswahn?« Vortrag und Diskussion mit Jürgen Wagner von der Informationsstelle ­Tübingen. Mittwoch, 11.2., 17 Uhr. Ort: Technologiezentrum Seminarhaus, Raum Teurershof, Geschwister-Scholl-Str. 77, Schwäbisch Hall. ­Veranstalter: Linksjugend

»Analyse und Perspektiven nationaler Befreiungsbewegungen heute«. Seminar mit Jörg Kronauer, Matthew Read, Klaus Wagener, Günther Pohl, Jörg Tiedjen, Julian Lämmrich, Valentin Zill und Georges Hallermayer. Programm, Kosten und Anmeldehinweis: marx-engels-stiftung.de. Anmeldung: marx-engels-stiftung@t-online.de. Freitag, 13.2., 17.30 Uhr, bis Sonntag, 15.2., 14 Uhr. Ort: Karl-Liebknecht-Schule, Am Stadtpark 68, Leverkusen. Veranstalter: Marx-Engels-Stiftung