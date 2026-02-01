Gegründet 1947 Sa. / So., 07. / 8. Februar 2026, Nr. 32
Aus: Ausgabe vom 07.02.2026, Seite 4 / Inland

IB-Chef Märkl aus der AfD ausgetreten

München. Der Chef der »Identitären Bewegung« (IB) in der BRD, Maximilian Märkl, ist aus der AfD ausgetreten. Das teilte der bayerische AfD-Landesvorsitzende Stephan Protschka bereits am Donnerstag abend mit. Märkl sei so einem Parteiausschluss zuvorgekommen. Offiziell ist per Vorstandsbeschluss Mitgliedern »einer extremistischen Organisation« eine AfD-Mitgliedschaft untersagt. Märkl hatte zuvor an der Seite des IB-Chefideologen Martin Sellner an einer Podiumsdiskussion in Vetschau (Spreewald) teilgenommen. (dpa/jW)

