IB-Chef Märkl aus der AfD ausgetreten

München. Der Chef der »Identitären Bewegung« (IB) in der BRD, Maximilian Märkl, ist aus der AfD ausgetreten. Das teilte der bayerische AfD-Landesvorsitzende Stephan Protschka bereits am Donnerstag abend mit. Märkl sei so einem Parteiausschluss zuvorgekommen. Offiziell ist per Vorstandsbeschluss Mitgliedern »einer extremistischen Organisation« eine AfD-Mitgliedschaft untersagt. Märkl hatte zuvor an der Seite des IB-Chefideologen Martin Sellner an einer Podiumsdiskussion in Vetschau (Spreewald) teilgenommen. (dpa/jW)