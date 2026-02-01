Aus: Ausgabe vom 07.02.2026, Seite 4 / Inland
IB-Chef Märkl aus der AfD ausgetreten
München. Der Chef der »Identitären Bewegung« (IB) in der BRD, Maximilian Märkl, ist aus der AfD ausgetreten. Das teilte der bayerische AfD-Landesvorsitzende Stephan Protschka bereits am Donnerstag abend mit. Märkl sei so einem Parteiausschluss zuvorgekommen. Offiziell ist per Vorstandsbeschluss Mitgliedern »einer extremistischen Organisation« eine AfD-Mitgliedschaft untersagt. Märkl hatte zuvor an der Seite des IB-Chefideologen Martin Sellner an einer Podiumsdiskussion in Vetschau (Spreewald) teilgenommen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Inland
-
Was bedeutet ein Kriegshafen für die Bevölkerung?vom 07.02.2026
-
Warum gibt es immer mehr Armut?vom 07.02.2026
-
Grüne beklagen Wortbruchvom 07.02.2026
-
Übung für den »Kernauftrag«vom 07.02.2026
-
Keine Kompromisse bei Zalandovom 07.02.2026
-
Bärs BAföG-Märvom 07.02.2026