Aus: Ausgabe vom 07.02.2026, Seite 4 / Inland
Rüstungsexporte für 12 Milliarden Euro
Berlin. Im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung Rüstungsexporte im Gesamtwert von rund 12 Milliarden Euro genehmigt. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag unter Verweis auf vorläufige Zahlen mit. So seien Ausfuhren von Kriegswaffen im Wert von rund 5,6 Milliarden Euro abgenickt worden. Hauptempfängerland sei 2025 die Ukraine gewesen mit einem Volumen von rund zwei Milliarden Euro genehmigter Rüstungsexporte. (jW)
