Aus: Ausgabe vom 06.02.2026, Seite 4 / Inland

Senioren ab 65: Jeder fünfte arm

Berlin. Die Zahl armer Senioren in der BRD ist leicht gesunken. Vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts vom Donnerstag zufolge waren 2025 dennoch rund 3,45 Millionen Menschen ab 65 Jahren von Armut betroffen. 2024 waren es rund 3,54 Millionen. Die Zahlen hatte die Partei BSW abgefragt. Der prozentuale Anteil armer Menschen dieser Altersgruppe stieg aber von 19,6 auf 19,7 Prozent, da die Personenzahl in diesem Alter von 18,06 Millionen (2024) auf 17,49 Millionen sank. (dpa/jW).

