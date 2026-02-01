»Otto-Wels-Saal«: AfD-Klage gescheitert
Berlin. Eine Klage der AfD auf die Zuteilung des »Otto-Wels-Saals« – benannt nach einem früheren SPD-Vorsitzenden – im Reichstag für ihre Sitzungen ist vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Karlsruhe sah nach Angaben vom Donnerstag keine Verletzung von Rechten der Fraktion. Der Ältestenrat des Bundestags hatte nach der Bundestagswahl entschieden, dass die SPD den Raum weiter nutzen kann. Der AfD wurde ein kleinerer Saal zugewiesen, obwohl ihre Fraktion größer ist. Sie argumentierte, dass durch die »unzureichende Größe des Sitzungssaals« ihre Arbeitsfähigkeit eingeschränkt würden. (AFD/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Was macht KI-Systeme zur Gefahr für uns?vom 06.02.2026
-
Krieg spielenvom 06.02.2026
-
Sparmaßnahmen mit Todesfolgevom 06.02.2026
-
Ende der Püppi-Produktionvom 06.02.2026
-
Keine angemessene Unterkunftvom 06.02.2026
-
Falscher Optimismus wegen Konjunkturdatenvom 06.02.2026