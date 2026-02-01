Spahns Schutzmasken ungenutzt verbrannt

Hamburg. Der Großteil der von Exgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu Beginn der Covid-19-Pandemie bestellten Schutzmasken ist mittlerweile ungenutzt verbrannt worden. Wie der Spiegel am Donnerstag berichtete, landeten bisher rund drei Milliarden der bestellten 5,8 Milliarden Masken in Müllverbrennungsanlagen, was Kosten von acht Millionen Euro verursachte. Das Magazin berief sich auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen und auf eigene Anfragen.

Bis zum Ende dieses Jahres dürften demnach noch 85 Millionen weitere Masken hinzukommen, weil deren »Mindesthaltbarkeitsdatum« ablaufe. Die meisten der nicht verbrannten und nicht verteilten Masken sollen aufbewahrt werden, solange mit dutzenden Maskenhändlern Prozesse um ausstehende Zahlungen des Bundes laufen, wie es weiter hieß. Auch davon könnte anschließend ein Großteil verbrannt werden. (AFP/jW)