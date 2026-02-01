Spahns Schutzmasken ungenutzt verbrannt
Hamburg. Der Großteil der von Exgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu Beginn der Covid-19-Pandemie bestellten Schutzmasken ist mittlerweile ungenutzt verbrannt worden. Wie der Spiegel am Donnerstag berichtete, landeten bisher rund drei Milliarden der bestellten 5,8 Milliarden Masken in Müllverbrennungsanlagen, was Kosten von acht Millionen Euro verursachte. Das Magazin berief sich auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen und auf eigene Anfragen.
Bis zum Ende dieses Jahres dürften demnach noch 85 Millionen weitere Masken hinzukommen, weil deren »Mindesthaltbarkeitsdatum« ablaufe. Die meisten der nicht verbrannten und nicht verteilten Masken sollen aufbewahrt werden, solange mit dutzenden Maskenhändlern Prozesse um ausstehende Zahlungen des Bundes laufen, wie es weiter hieß. Auch davon könnte anschließend ein Großteil verbrannt werden. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Was macht KI-Systeme zur Gefahr für uns?vom 06.02.2026
-
Krieg spielenvom 06.02.2026
-
Sparmaßnahmen mit Todesfolgevom 06.02.2026
-
Ende der Püppi-Produktionvom 06.02.2026
-
Keine angemessene Unterkunftvom 06.02.2026
-
Falscher Optimismus wegen Konjunkturdatenvom 06.02.2026