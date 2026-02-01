»Die Deindustrialisierung in Deutschland und die Politik der IG Metall«. Vortrag. Können Verzichte der Beschäftigten und Subventionen die deutsche Industrie retten? Welche Alternativen gibt es für die IG Metall und die Beschäftigten? Was sind insbesondere die Aufgaben von linken Gewerkschaftern? Mittwoch, 4.2., 18.30 Uhr. Ort: Bei Atif im Hinterhof, Bartelsstr. 25, Hamburg. Veranstalter: Gewerkschaftslinke Hamburg

»Laut gegen rechts«. Großdemonstration. Die Landtagswahl naht, die AfD erstarkt und geht auf Stimmenfang an allen Rändern mit Themen wie Remigration und einem menschenfeindlichen Weltbild. 168 Organisationen protestieren zusammen. Sonnabend, 7.2., 15 Uhr Ort: Bahnhof Ravensberg. Veranstalter: Oberschwaben gegen rechts

»Beginn des organisierten Widerstandes gegen den deutschen Faschismus an der Macht«. Kundgebung zum 93. Jahrestag der Ziegenhalser Tagung des ZK der KPD am 7. Februar 1933. Sonntag, 8.2., 11.30 Uhr. Ort: Gedenkstein für die Tagung in Ziegenhals bei Königs Wusterhausen. Veranstalter: Freundeskreis Ernst Thälmann e. V., Ziegenhals