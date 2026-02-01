Nachschlag: Bossmentalität

Andy Von Pip/ZUMA Press Wire/dpa Mag seinen Präsidenten nicht: Bruce Springsteen

Szenenschwenk: Von den Straßen Philadelphias zu denen von Minneapolis. Antitrumpist Bruce Springsteen hat einen Protestsong geschrieben, gegen den Krieg, den die USA gegen die eigenen Leute führen. Er tue das, »um Platten zu verkaufen«, so Newsmax-Nachrichtensprecher Rob Finnerty stellvertretend fürs MAGA-Lager, das bekanntlich nur Geldmacherei, Lüge und Schwulstpathos kennt und folglich im Gegner nur solches erkennen kann. Menschen, die an AIDS verrecken oder auf offener Straße von der Polizei hingerichtet werden – das Land der Freien brennt immer heller. Die Nachbarschaften, die »in the dawn’s early light« und mit sternenversehener Streifenfahne der Freischar des Ministeriums für innere Sicherheit entgegentreten, wollen einer Staatseinrichtung zurück zu ihrem Recht verhelfen, die nie in ihrem Interesse war. Sie tun es, anders als die ICE-kalten Mörder, aus Notwehr. Mit »Streets of Minneapolis« hakt sich Springsteen mit noch feuchter Tinte im Notizheft bei ihnen ein. (km)