Nachschlag: Bossmentalität
Szenenschwenk: Von den Straßen Philadelphias zu denen von Minneapolis. Antitrumpist Bruce Springsteen hat einen Protestsong geschrieben, gegen den Krieg, den die USA gegen die eigenen Leute führen. Er tue das, »um Platten zu verkaufen«, so Newsmax-Nachrichtensprecher Rob Finnerty stellvertretend fürs MAGA-Lager, das bekanntlich nur Geldmacherei, Lüge und Schwulstpathos kennt und folglich im Gegner nur solches erkennen kann. Menschen, die an AIDS verrecken oder auf offener Straße von der Polizei hingerichtet werden – das Land der Freien brennt immer heller. Die Nachbarschaften, die »in the dawn’s early light« und mit sternenversehener Streifenfahne der Freischar des Ministeriums für innere Sicherheit entgegentreten, wollen einer Staatseinrichtung zurück zu ihrem Recht verhelfen, die nie in ihrem Interesse war. Sie tun es, anders als die ICE-kalten Mörder, aus Notwehr. Mit »Streets of Minneapolis« hakt sich Springsteen mit noch feuchter Tinte im Notizheft bei ihnen ein. (km)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Blue Notes auf der Reeperbahnvom 02.02.2026
-
Eine Welt im Gähnenvom 02.02.2026
-
Zertrümmerte Knievom 02.02.2026
-
Ab in die Kasernevom 02.02.2026
-
Vorschlagvom 02.02.2026
-
Veranstaltungenvom 02.02.2026