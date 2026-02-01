Gegründet 1947 Montag, 2. Februar 2026, Nr. 27
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 02.02.2026, Seite 14 / Feuilleton
Termine

Veranstaltungen

»Die Deindustrialisierung in Deutschland und die Politik der IG Metall«. Vortrag. Können Verzichte der Beschäftigten und Subventionen die deutsche Industrie retten? Was sind insbesondere die Aufgaben von linken Gewerkschafter? Mittwoch,4.3., 18.30 Uhr. Ort: Bei ATIF im Hinterhof, Bartelsstr. 25, Hamburg. Veranstalter: Gewerkschaftslinke Hamburg

»Wann ist ein Mann ein Mann?« Vortrag. Populäre Bilder von Männlichkeit aus Trash-TV und sozialen Medien werden ebenso thematisiert wie polarisierende Figuren à la Andrew Tate oder Maximilian Krah. Dienstag, 3.2., 10 Uhr. Ort und Veranstalter: Club Voltaire, Kleine Hochstr. 5, Frankfurt am Main

»Stadtteilgewerkschaft ›Solidarisch in Stahlhausen‹ (SIS)«. Vorstellungsveranstaltung. Das Projekt entstand Ende 2023 aus einem Zusammenschluss von »Genug ist genug Bochum« und »Gemeinsam gegen Vonovia und Co.«. Momentan berät SIS bei Behördengängen und Mietangelegenheiten. Dienstag, 3.2., 18 Uhr. Ort: Botopia, Griesenbruchstr. 9, Bochum. Veranstalter: »Solidarisch in Stahlhausen«

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton