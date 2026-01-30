Elf westliche Regierungen verurteilen Israels Zerstörung der UNRWA-Zentrale in Ostjerusalem

REUTERS/Dedi Hayun Blick auf das abgerissene UNRWA-Hauptquartier in Ostjerusalem (20.1.2026)

Elf westliche Regierungen verurteilten am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung die israelische Zerstörung der Zentrale des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge in Jerusalem:

Wir, die Außenminister Belgiens, Kanadas, Dänemarks, Frankreichs, Islands, Irlands, Japans, Norwegens, Portugals, Spaniens und des Vereinigten Königreichs, verurteilen aufs schärfste die Zerstörung des Hauptsitzes des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) in Ostjerusalem durch die israelischen Behörden am 20. Januar 2026.

Diese beispiellose Maßnahme eines UN-Mitgliedstaats gegen eine Organisation der Vereinten Nationen ist der jüngste inakzeptable Schritt, um deren Handlungsfähigkeit zu untergraben. Wir fordern die israelische Regierung nachdrücklich auf, ihren internationalen Verpflichtungen nachzukommen und den Schutz und die Unverletzlichkeit der Räumlichkeiten der Vereinten Nationen gemäß den Bestimmungen des Allgemeinen Übereinkommens der Vereinten Nationen (1946) und der Charta zu gewährleisten. (…)

Wir bekräftigen unsere uneingeschränkte Unterstützung für die unverzichtbare Mission des UNRWA, den Palästinensern in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ostjerusalem, grundlegende Dienstleistungen und humanitäre Hilfe zu leisten. (…) Das UNRWA ist ein Dienstleister, der Millionen von Palästinensern in der gesamten Region, insbesondere im Gazastreifen, Gesundheitsversorgung und Bildung bietet, und muss ohne Einschränkungen arbeiten können. Wir bekräftigen unsere tiefe Besorgnis über die Anwendung eines Gesetzes durch die israelische Regierung, das (…) jeglichen Kontakt zwischen israelischen staatlichen Stellen und Beamten und der UNRWA verbietet, wodurch die Präsenz der UNRWA in Israel und in Jerusalem, einschließlich der Versorgung von unter der UNRWA registrierten Immobilien mit Strom, Wasser und Gas, de facto verhindert wird.

Israel hat dem 20-Punkte-Plan von Präsident Trump zugestimmt, der die Einfuhr und Verteilung von Hilfsgütern in den Gazastreifen unter der Leitung der Vereinten Nationen und des Roten Halbmonds ohne Einmischung vorsieht. Wir fordern die israelische Regierung auf, ihren Verpflichtungen zur Erleichterung der Lieferung humanitärer Hilfe in den Gazastreifen im Einklang mit dem Völkerrecht uneingeschränkt nachzukommen. Trotz der Zunahme der Hilfslieferungen in den Gazastreifen sind die Bedingungen weiterhin katastrophal, und die Versorgung reicht nicht aus, um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu decken. Daher fordern wir die israelische Regierung auf, die folgenden dringenden und wesentlichen Maßnahmen zu ergreifen:

- die erweiterte, sichere und ungehinderte Lieferung humanitärer Hilfe und Dienstleistungen im gesamten Gazastreifen und im Westjordanland in Übereinstimmung mit dem humanitären Völkerrecht zu ermöglichen;

- Sicherstellung, dass internationale Nichtregierungsorganisationen in Gaza tätig sein können, unter anderem durch die Aufhebung restriktiver Registrierungsanforderungen;

- Wiedereröffnung aller Grenzübergänge, einschließlich der angekündigten Pläne zur Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah in beide Richtungen;

- Aufhebung der anhaltenden Beschränkungen für die Einfuhr humanitärer Güter (…)