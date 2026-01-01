DB: Tarifverhandlungen mit GDL »weiter sachlich und konstruktiv«

Martin Schutt/dpa

Berlin. Die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn (DB) und der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) laufen nach Angaben des Unternehmens »weiter sachlich und konstruktiv«. Beim zweiten Gesprächstermin im Berliner Hauptbahnhof am Donnerstag hätten beide Seiten »einen Einstieg in die komplexen Themen gefunden«, teilte die DB mit. Insgesamt geht es demnach um 40 verschiedene Forderungen der GDL.

DB-Personalvorstand Martin Seiler erklärte: »Alle haben heute sehr konzentriert gearbeitet, ein inhaltlicher Start ist damit gemacht.« Es sei noch viel zu tun, »aber ich bin weiter zuversichtlich«.

Ein Angebot legte die Bahn noch nicht vor. Die GDL fordert unter anderem acht Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten; darin enthalten ist etwa eine Erhöhung der Zulagen.

Die aktuellen Tarifverträge der Bahn mit der GDL waren am 31. Dezember 2025 ausgelaufen. Beide Parteien haben eine zweimonatige Verhandlungsphase mit Friedenspflicht vereinbart - Fahrgäste der Bahn müssen also bis Ende Februar keine Streiks fürchten. Die dritte Verhandlungsrunde findet in der kommenden Woche am Mittwoch und Donnerstag statt. (AFP/jW)