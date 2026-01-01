Auch Rossmann plant Online-Apotheke

Frank Rumpenhorst/dpa

Burgwedel. Die Drogeriekette Rossmann bereitet den Aufbau einer eigenen Online-Apotheke vor. Das bestätigte das Unternehmen aus Burgwedel bei Hannover am Donnerstag auf Anfrage. »Wir beschäftigen uns so intensiv damit, dass ich Ihnen sagen kann: Die Online-Apotheke wird kommen«, kündigte Raoul Roßmann, Sprecher der Geschäftsführung, an. Zuvor hatte die Lebensmittel Zeitung berichtet.

Das Apothekenangebot soll demnach aus den Niederlanden heraus gesteuert werden. Zudem soll die Rossmann-App eine zentrale Rolle bei dem Vorhaben spielen. Zu Zeitpunkt, Umfang und konkreter Ausgestaltung der Online-Apotheke äußerte sich Rossmann zunächst nicht weiter.

Erst im Dezember startete Wettbewerber dm mit einer eigenen Online-Apotheke. Nach Angaben des Unternehmens umfasst das Angebot rezeptfreie Arzneimittel sowie apothekenexklusive Produkte wie Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik und Medizinprodukte.

»dm hat die Erwartungshaltung erhöht. Rossmann kann sich diesem Trend kaum entziehen, wenn man relevant bleiben will«, sagt Carsten Kortum, Handelsprofessor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn. Er rechne damit, »dass auch Lebensmitteleinzelhändler noch in den Markt einsteigen.« (dpa/jW)