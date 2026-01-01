Nachschlag: »Moderne Nazis«
Trump schafft mit seiner paramilitärischen Truppe ICE neue Unrechtsverhältnisse in den USA. Laut ZDF-Korrespondent David Sauer prügeln ICE-Beamte, »brechen Häuser auf und überprüfen ohne Anlass«. Er zeigt Demonstranten in Minneapolis, gegen die täglich ICE-Schläger vorgehen, und Militärfahrzeuge der Nationalgarde von Minnesota, die Gouverneur Tim Walz auffahren ließ, nachdem Trump einen Einsatz von Soldaten angekündigt hatte. Bei El Paso an der Grenze zu Mexiko betreibt die ICE das Internierungslager »Camp East Montana« für bis zu 5.000 Gefangene. Der private Betreiber aus Virginia erhielt 1,25 Milliarden US-Dollar. Zeugen sagen: Es gibt keinen Rechtsbeistand und keine medizinische Versorgung. Sauer befragt County Commissioner David Stout: Das Camp entziehe sich jeder Aufsicht, das führe zu Missbrauch. »Wir sind auf einem schnellen Weg in den Faschismus.« Die verantwortlichen Leute um Trump nennt Stout »moderne Nazis«. Und macht nicht den Eindruck, zu übertreiben. Sauer berichtet, ein ICE-Mann habe einen Häftling erwürgt. ICE meldet einen Suizid. (as)
Mehr aus: Feuilleton
