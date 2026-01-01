Gegründet 1947 Dienstag, 13. Januar 2026, Nr. 10
12.01.2026, 18:38:14 / Ausland

EU-Parlament verbietet iranischen Diplomaten Zugang

Brüssel. Iranische Diplomaten und andere Vertreter der Regierung in Teheran dürfen Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments nicht mehr betreten. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola schrieb auf der Plattform X am Montag, sie habe diese Entscheidung getroffen, während »das mutige iranische Volk weiter für seine Rechte und seine Freiheit eintritt«. Am selben Tag waren in Iran auch die Vertreter Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und Italiens wegen der offenen Unterstützung der Proteste durch ihre Regierungen einberufen worden. Die landesweiten Demonstrationen hatten vor zwei Wochen begonnen. (dpa/jW)

