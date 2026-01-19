Syrer: Mehr Eingebürgerte als Rückkehrer

Berlin. Die Zahl der in Deutschland lebenden Menschen mit syrischer Staatsangehörigkeit sinkt, allerdings eher durch Einbürgerung als durch Ausreise. Wie aus einer dpa vorliegenden Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Fraktion Die Linke hervorgeht, hielten sich Ende November 940.401 Syrerinnen und Syrer in Deutschland auf. Ein Jahr zuvor waren im Ausländerzentralregister noch rund 974.000 syrische Staatsbürger gespeichert. Syrien gehörte in den vergangenen drei Jahren zu den Hauptherkunftsländern von Menschen, die in Deutschland eingebürgert wurden. Mit finanzieller Unterstützung staatlicher Stellen reisten im Jahr 2025 bis Ende November lediglich 3.707 Syrer freiwillig aus. (dpa/jW)