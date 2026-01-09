Iran: Internet eingeschränkt, neue Proteste

Social Media/ZUMA Press Wire/dpa Protest in Teheran (29.12.2025)

Teheran. Angesichts der anhaltenden Proteste haben die Behörden in Iran das Internet eingeschränkt. In der westlichen und von Unruhen erschütterten Provinz Kermanschah verzeichnete die Organisation Netblocks, die sich auf die Beobachtung von Internetsperren spezialisiert hat, einen Totalausfall beim wichtigsten Internetbetreiber TCI.

Auch in anderen Landesteilen wurde das Netz beschränkt, wie Bewohner berichteten. Betroffen war zudem das mobile Internet in einigen Großstädten. Als Grund dafür wurden neue Protestaufrufe für Donnerstag und Freitag vermutet, die Reza Pahlavi, Sohn des 1979 gestürzten Schahs, sowie iranisch-kurdische Oppositionsgruppen veröffentlicht hatten. In den Kurdengebieten im Westen des Iran wurde der Aufruf letzterer nach Angaben von Organisationen weithin befolgt. Vielerorts gingen die Einsatzkräfte gewaltsam und mit Tränengas gegen die Demonstranten vor. In der Nähe von Teheran wurde ein Polizist erstochen.

Seit mehr als einer Woche im Iran Proteste statt. Ausgelöst wurden die Demonstrationen durch eine Krise der Wirtschaft, die von westlichen Sanktionen gebeutelt ist, und einem plötzlichen Absturz der landeseigenen Währung Rial. (dpa/AFP/jW)