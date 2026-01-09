Im Rhein treibt viel mehr Müll als gedacht

Leandra Hamann/Nature/dpa Die Reinheit des Rhein

Köln. Der Rhein transportiert einer Studie zufolge viel mehr Müll als bisher gedacht. An Köln vorbei treiben demnach jedes Jahr zwischen 3.000 und 4.700 Tonnen Müllteile von mindestens einem Zentimeter Länge. Das sei drastisch mehr als in manchen früheren Schätzungen, schreiben Forscher der Universitäten Bonn und Tübingen im Fachmagazin Communications Sustainability. Es gehe um 53.000 Müllteile pro Tag, sagte Studienleiterin Leandra Hamann von der Universität Bonn der Deutschen Presse-Agentur.

Der Großteil der Abfälle in Meeren gelange über Flüsse dorthin, erläuterte die Biologin. Doch Studien, in denen der Müll entnommen und einzeln vermessen werde, gebe es bisher kaum. Die jetzt in Köln vorgenommene Langzeituntersuchung sei besonders aufwendig gewesen. (dpa/jW)