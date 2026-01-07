Gegründet 1947 Mittwoch, 7. Januar 2026, Nr. 5
Aus: Ausgabe vom 07.01.2026, Seite 4 / Inland

Dobrindt warnt vor »Linksterrorismus«

Berlin. Nach dem Anschlag auf die Stromversorgung im Südwesten Berlins, für die eine »Vulkangruppe« verantwortlich gemacht wird, hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) vor einem Erstarken des »Linksterrorismus« in Deutschland gewarnt. »Nach unserer Einschätzung handelt es sich um einen mit profunden Kenntnissen und dezidiert geplanten Anschlag«, sagte Dobrindt gegenüber Bild vom Dienstag. »Der Linksterrorismus ist mit steigender Intensität in Deutschland zurück«, befand der Innenminister. Als Konsequenz müssten Maßnahmen ergriffen und Ermittlungsbefugnisse im digitalen Raum ausgeweitet werden. Dazu gehörten unter anderem die Einführung der IP-Adressen-Speicherung sowie der Einsatz der Telekommunikationsüberwachung. (AFP/jW)

