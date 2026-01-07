Gegründet 1947 Mittwoch, 7. Januar 2026, Nr. 5
Aus: Ausgabe vom 07.01.2026, Seite 4 / Inland

Flucht bei Schießerei: Klage gegen Polizistinnen

Gevelsberg/Ennepetal. Zwei Polizistinnen, die ihre Kollegen bei einer Schießerei in Gevelsberg (NRW) zurückließen, sollen nach dem Wunsch ihres Dienstherren ihren Job verlieren. Es sei bereits Ende vergangenen Jahres eine Disziplinarklage gegen die beiden Beamtinnen eingereicht worden, sagte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde im Ennepe-Ruhr-Kreis am Dienstag. Statt ihren Kollegen zu helfen, hatten die Beamtinnen ein vorbeifahrendes Auto angehalten und waren vom Tatort geflüchtet. (dpa/jW)

