Aus: Ausgabe vom 07.01.2026, Seite 4 / Inland
Flucht bei Schießerei: Klage gegen Polizistinnen
Gevelsberg/Ennepetal. Zwei Polizistinnen, die ihre Kollegen bei einer Schießerei in Gevelsberg (NRW) zurückließen, sollen nach dem Wunsch ihres Dienstherren ihren Job verlieren. Es sei bereits Ende vergangenen Jahres eine Disziplinarklage gegen die beiden Beamtinnen eingereicht worden, sagte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde im Ennepe-Ruhr-Kreis am Dienstag. Statt ihren Kollegen zu helfen, hatten die Beamtinnen ein vorbeifahrendes Auto angehalten und waren vom Tatort geflüchtet. (dpa/jW)
