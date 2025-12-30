Gegründet 1947 Dienstag, 30. Dezember 2025, Nr. 302
Türkei: Verurteilter Journalist soll aus Haft entlassen werden

Istanbul. Der zu mehreren Jahren Haft verurteilte türkische Journalist Fatih Altayli soll aus dem Gefängnis entlassen werden. Ein Berufungsgericht habe die Freilassung angeordnet, unter anderem weil keine Fluchtgefahr bestehe, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Altayli ist einer der bekanntesten Journalisten in der Türkei. Vor seiner Verhaftung kommentierte er fast täglich auf einem Youtube-Kanal mit mittlerweile 1,6 Millionen Abonnenten das politische Geschehen in der Türkei. Seine Festnahme und Verurteilung zu mehr als vier Jahren Haft wegen vermeintlicher Bedrohung des türkischen Präsidenten Recep Tayyp Erdogan hatte für scharfe Kritik gesorgt. (dpa/jW)

