BKA-Chef: AfD-Regierungsbeteiligung wäre Sicherheitsrisiko

Britta Pedersen/dpa BKA-Chef Holger Münch bei einer Pressekonferenz in Berlin (29.12.2025)

Berlin. Der Chef des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, hat für den Fall einer Regierungsbeteiligung der AfD auf Landesebene vor erheblichen Sicherheitsrisiken für die BRD gewarnt. »Die Partei könnte dann Zugriff auf schützenswerte und sensible Daten und Informationen haben, was Auswirkungen auf die übergreifende Zusammenarbeit haben würde«, sagte Münch dem Tagesspiegel. Die Behörden müssten dann kritisch reflektieren, wie offen bestimmte Informationen geteilt würden. Münch räumte allerdings auch ein, nicht zu wissen, wie viele AfD-Mitglieder derzeit beim BKA tätig seien. Dies würde erst geprüft, wenn die AfD als »gesichert rechtsextremistisch« eingestuft sei. (AFP/jW)