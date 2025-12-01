Ukraine räumt Rückzug aus Siwersk ein

Evgeniy Maloletka/AP/dpa Die russischen Truppen rücken näher: Unterstand an einem zentralen Platz in Kramatorsk (5.9.2025)

Kiew. Die ukrainische Armee hat am Dienstag den Rückzug aus der Stadt Siwersk in der Region Donezk bekanntgegeben. »Um das Leben unserer Soldaten und die Kampffähigkeit unserer Einheiten zu erhalten, haben sich die ukrainischen Verteidiger aus dem Ort zurückgezogen«, teilte der Generalstab der ukrainischen Armee im Onlinedienst Telegram mit. Die russische Armee hatte die Einnahme der Stadt bereits am 11. Dezember verkündet; auch einzelne ukrainische Stimmen hatten den Fall der Stadt bestätigt. Eine Bestätigung durch Kiew erfolgte zunächst nicht. Vor dem Krieg lebten in Siwersk rund 11.000 Menschen. Die Stadt galt als einer der letzten wichtigen von ukrainischen Truppen gehaltenen Orte vor den strategisch bedeutsamen Städten Kramatorsk und Slowjansk. Die beiden Städte wiederum bilden den letzten von der Ukraine gehaltenen befestigten Raum in der Region Donezk. (AFP/jW)