Online Extra22.12.2025, 17:05:21 / Feuilleton
Britischer Sänger Chris Rea mit 74 Jahren gestorben
London. Der britische Sänger Chris Rea ist im Alter von 74 Jahren verstorben. »Er ist heute nach kurzer Krankheit friedlich im Krankenhaus gestorben«, teilte seine Familie nach Angaben britischer Medien am Montag mit. Zu den berühmtesten Liedern des Sängers gehören »Driving Home For Christmas« und »Josephine«. Rea war auch Songwriter und Gitarrist. Sein Lied »Driving Home for Christmas« aus den 1980er Jahren gehört Umfragen zufolge in Deutschland zu den beliebtesten Weihnachtssongs. (AFP/jW)
