Ohne Kommentar
Ein Kabelbrand hat zu einem Stromausfall im Südwesten Berlins geführt. Mehrere zehntausend Haushalte bleiben voraussichtlich die nächsten Tage ohne Energieversorgung. Die Polizei prüft ein »linkes Bekennerschreiben«.
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Ist die Ukraine »das Bollwerk vor Europa«?vom 05.01.2026
-
In Wildwestmaniervom 05.01.2026
-
Abschiebung nach »Kontrollbesuch«vom 05.01.2026
-
»Bauturbo« zündet nichtvom 05.01.2026
-
Tarife bei Energiekosten variieren deutlichvom 05.01.2026