Nachschlag: Schlechte Haltung

Robert Bell/INSTARimages.com/Cover Images/imago Punkiges Haudrauf: Alien Ant Farm

Die Feiertage am Ende des Jahres sind die Zeit, wo man den betäubenden Stress ablegt, um zu spüren, wie im Arsch man ist. Vor vier Jahren schmiss der Campino für Studierte, Danger Dan, sein Cover von Knochenfabriks »Filmriss« in die Runde, als wäre das Original nicht bereits das Melancholischste, was die Trinkerwelt je zu hören bekommen hat. Wozu mit Pianogeklimper und Säuselei verhunzen? Anders und ähnlich machen’s jetzt Alien Ant Farm: Die sind für ihre Version von Michael Jacksons »Smooth Criminal« bekannt. Aber »Attitude« ist ihr eigentliches Schmuckstück. Nun wurden das Snarerühren und Saitenzupfen ersetzt durch punkiges Haudrauf. Der nächste Festivalsommer soll bitte nie kommen. Die Version stammt aus einem finstren Paralleluniversum und heißt entsprechend »Bad Attitude«. Im Musikvideo sieht man das Quartett vor einem Kamin poltern. Die Selbstverstümmelungsidee durch den Schornstein zu jagen, wäre das einzig Vernünftige gewesen. (km)